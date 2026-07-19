В Белгороде мотоциклист сбил пенсионерку на пешеходной дорожке Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Белгородской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около шести часов вечера в Белгороде 19-летний парень на мотоцикле сбил 67-летнюю женщину на пешеходной дорожке. Пенсионерка получила травмы.

По предварительной информации, около девяти часов вечера в городе Строитель Яковлевского округа 75-летний водитель, который находился за рулем «Рено», сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 20-летнего молодого человека. Пешеход получил травмы.

По предварительным данным, около восьми часов вечера в Белгороде 60-летний водитель на «Митсубиси» врезался в «Киа», за рулем которой находилась 45-летняя автомобилистка. При столкновении травмы получила 66-летняя пассажирка «Киа».