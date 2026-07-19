В Белгородской области для иммунизации диких животных разложили 16 000 доз вакцины от бешенства

Фото: Экоохотнадзор по Белгородской области

В общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях Белгородской области, а также в границах особо охраняемых природных территории провели очередной плановый этап иммунизации диких плотоядных животных. Специалисты ветслужбыи сотрудники регионального Экоохотнадзора разложили 16 тысяч доз специальной вакцины против бешенства, которая формирует стойкий иммунитет к вирусу.

Вакцину раскладывают в местах естественного обитания лисиц и других хищников. Она в форме брикетов с запахом, который привлекает животных и они гарантированно ее съедают.

В Экоохотнадзоре Белгородской области напомнили, что бешенство является природно-очаговым, смертельным инфекционным заболеванием. В большинстве случаев переносчиками инфекции в дикой природе остаются лисицы, волки, енотовидные собаки и шакалы. Человек же может заразиться при укусе или попадании слюны бешеного животного на поврежденную кожу.