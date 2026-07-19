Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ в ночь на 19 июля

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные попытки атаки вооруженных сил Украины по гражданским объектам в Белгородской области в ночь на 19 июля. Противник продолжает атаковать приграничные территории региона с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ атаковали территории девяти регионов страны, в том числе Белгородскую область, а также акватории Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.