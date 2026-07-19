Ракетная опасность повторно объявлена в Белгороде и Шебекино

Фото: мэрия Белгорода

Во второй раз в течение часа в Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском муниципальном образовании объявлена ракетная опасность в 10:36. В муниципалитетах работает система оповещения.

Жителей призывают срочно пройти в укрытия. Не подходите к окнам и не выходите на улицу. По возможности спуститесь в подвальное помещение ил подземное пространство. Не игнорируйте предупреждения мониторинговых каналов и будьте предельно осторожными и внимательными.

Оставайтесь в укрытии, пока не получите сообщение об отмене тревоги.