В Белгороде объявлена опасность атаки беспиллотников 19 июля

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Белгороде вслед за ракетной объявили еще и опасность атаки беспилотных летательных аппаратов утром 19 июля. В областной столице вновь сработала система оповещения.
Ранее беспилотная опасность утром также была объявлена в Белгородском, Валуйском и Вейделевском муниципальных округа.
Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, оперативно займите безопасное место - зайдите в дом или защитный модуль.
Если вы заметили упавший беспилотник, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь его поднять.