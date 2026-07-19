В Белгороде объявлена опасность атаки беспиллотников 19 июля

В Белгороде объявили беспилотную опасность Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде вслед за ракетной объявили еще и опасность атаки беспилотных летательных аппаратов утром 19 июля. В областной столице вновь сработала система оповещения.

Ранее беспилотная опасность утром также была объявлена в Белгородском, Валуйском и Вейделевском муниципальных округа.

Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, оперативно займите безопасное место - зайдите в дом или защитный модуль.

Если вы заметили упавший беспилотник, ни в коем случае не приближайтесь к нему и не пытайтесь его поднять.