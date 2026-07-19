В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность 19 июля

Во время РО пройдите в укрытие Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявлена ракетная опасность утром 19 июля. Сирена воздушной тревоги объявлена в муниципальных образованиях в 09:49 по московскому времени.

Жителей призывают быть предельно осторожными и срочно проследовать в безопасное месте. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома - отойдите от окон и перейдите в комнату со сплошными стенами. На улице воспользуйтесь модульным укрытием.

Оставайтесь в безопасном месте до отмены тревоги.