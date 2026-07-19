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НовостиПолитика19 июля 2026 6:45

Женщина ранена во время атаки FPV-дрона ВСУ по машине в Белгородском округе

«Скорая» транспортирует пострадавшую в больницу Белгорода
Наталия ИЛЮШНИКОВА
«Скорая» транспортирует пострадавшую в больницу Белгорода

«Скорая» транспортирует пострадавшую в больницу Белгорода

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению Белгородской области утром 19 июля. Пострадала женщина. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Украинский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль в селе Солохи Белгородского округа. В результате удара вражеского беспилотника женщина получила множественные осколочные ранения ног. Бригада скорой медицинской помощи транспортирует пострадавшую во вторую городскую больницу Белгорода. Необходимая помощь оказывается.

От удара БПЛА транспортное средство повреждено.