Два человека погибли и девять ранены от атак ВСУ за сутки в Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооружены силы Украины 69 атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов в Белгородском и Шебекинском округах девять человек, в том числе 16-летняя девочка, получили ранения. Несовершеннолетняя госпитализирована в профильное отделение детской областной клинической больницы. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести. Также не обошлось без жертв – погибли женщина и мужчина.

- В Белгородском и Грайворонском округах в результате подлых и целенаправленных ударов по гражданским погибли два мирных жителя. Это горькая и невосполнимая утрата для родных и близких погибших. Примите мои искренние соболезнования, - написал в соцсети временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Врио главы региона также добавил, что за прошедшие сутки ВСУ восемь раз обстреляли область из артиллерии и РСЗО, дважды производили сбросы взрывных устройств с беспилотников. при этом благодаря расчетам ПВО и всех задействованных подразделений удалось ликвидировать 173 вражеских БПЛА.