В белгородском селе Салтыково при атаке украинского дрона ранен мужчина Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 июля вооруженные силы Украины атаковали еще четыре населенных пункта Белгородской области. Мужчина получил ранения. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Салтыково Белгородского округа после удара беспилотника по грузовому автомобилю водитель получил множественные осколочные ранения ног. Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую центральную районную больниц. После оказанной помощи мужчину перевели во вторую городскую больницу Белгорода, где он продолжит лечение. Транспорт поврежден.

В селе Новая Деревня Белгородского округа от удара FPV-дрона полностью сгорел грузовой автомобиль. В поселке Майский из-за взрыва беспилотника посечены кузова и стекла трех грузовых машин.

В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал о дерево. В результате повреждены три автомобиля, а также остекление одной квартиры в многоэтажке. После атаки второго БПЛА повреждены крыши окна трех частных домов, а также одна машина.