Водитель погиб, пассажирка пострадала в ДТП в Белгородской области

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

Вчера в Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии мужчина погиб, женщина получила травмы. Подробности смертельной аварии рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что около 16:50 на 130 километре трассы «М2 «Крым» - Воронеж – Р22 «Каспий» 52-летний водитель на «Хэнде Акцент», двигаясь со стороны поселка Горшечное в направлении Старого Оскола, при перестроении въехал в двигавшийся в попутном направлении «Киа», за рулем которого находился 31-летний автомобилист. После этого иномарка также врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась.

В результате ДТП водитель «Хэнде» скончался на месте происшествия от полученных травм. Его 48-летняя пассажирка получила телесные повреждения.