Аграрии Белгородского округа приступили к уборке урожая

Фото: соцсети Татьяны Кругляковой

В Белгородском округе аграрии приступили к уборочной кампании. В муниципалитете в этом году предстоит убрать больше 15,2 тысяч га. За первую неделею аграрии смогли обработать уже 416 га из общего плана.

Глава округа Татьяна Круглякова рассказала, что урожайность озимой пшеницы со скошенных 353 гектаров составила 51 ц/га. А это уже 1802 тонны чистого зерна. На 42% площадей убран ячмень – 165,7 тонны. В скором времени фермеры приступят и к уборке яровых пшеницы и ячменя, тритикале, гороха и кукурузы.

- Каждая тонна дается тяжелым трудом в условиях сложной оперативной обстановки, которая требует от всех аграриев не только профессионализма, но и мужества, силы воли, преданности своему делу. Желаю аграриям хорошей погоды, чистого неба и скорейшего завершения всех работ! Пусть техника не подводит, а зерно будет сухим и качественным, - отметила Круглякова.