Под Белгородом водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено» Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, около часа дня в селе Яблоново Корочанского округа при столкновении двух легковых автомобилей пострадал мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель, находившийся за рулем «Ауди А4», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер», которым управлял 61-летний автомобилист.

В результате автоаварии травмы получил водитель автомобиля «Рено».