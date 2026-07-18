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НовостиПроисшествия18 июля 2026 11:11

Под Белгородом водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено»

В результате ЛТП водитель «Рено» получил травмы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Под Белгородом водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено»

Под Белгородом водитель «Ауди» выехал на встречную полосу и врезался в «Рено»

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, около часа дня в селе Яблоново Корочанского округа при столкновении двух легковых автомобилей пострадал мужчина. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель, находившийся за рулем «Ауди А4», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Дастер», которым управлял 61-летний автомобилист.

В результате автоаварии травмы получил водитель автомобиля «Рено».