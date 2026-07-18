В Короче Белгородской области отремонтировали участок сети водоотведения

Фото: пресс-служба областного водоканала

В городе Короча Белгородской области сотрудники водоканала провели ремонт участка сети водоотведения на улице Интернациональная. Самотечная канализация обеспечивает сток до канализационной насосной станции от десятков многоэтажек и инфраструктурных объектов.

Коммуникации на участке уже были сильно изношены и требовали замены. Специалисты открытым способом заменили 100 метров керамического трубопровода на полимерный.

Трубопровод уже введен в эксплуатацию. На участке после завершения работ было выполнено благоустройство улицы.