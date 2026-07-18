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НовостиОбщество18 июля 2026 9:02

Александр Шуваев вручил ключи от нового жилья двум белгородским многодетным семьям

Две многодетные семьи из Губкинского округа отметят новоселье
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Александр Шуваев вручил ключи от нового жилья двум белгородским многодетным семьям

Александр Шуваев вручил ключи от нового жилья двум белгородским многодетным семьям

Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области вручил ключи от нового жилья двум многодетным семьям в Губкинском округе. Бородины и Усовы уже воспитывают по трое детей. При этом у Усовых в скором времени будет пополнение.

Новые современные дома площадью 79,7 и 113,8 кв. м. соответственно семьи получили в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области». В них созданы все условия для комфортной жизни.

- В первую очередь помогаем нашим многодетным семьям, чтобы они чувствовали себя на родной Белгородской земле уверенными и благополучными, а дети росли в атмосфере уюта и заботы. Новый дом – новая глава в истории каждой семьи. Хочу пожелать новоселам мира, добра, процветания и радостных праздников за общим столом! Берегите друг друга в этих надежных стенах, - пожелал новоселам врио губернатора Александр Шуваев.