Александр Шуваев вручил ключи от нового жилья двум белгородским многодетным семьям Фото: соцсети Александра Шуваева.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области вручил ключи от нового жилья двум многодетным семьям в Губкинском округе. Бородины и Усовы уже воспитывают по трое детей. При этом у Усовых в скором времени будет пополнение.

Новые современные дома площадью 79,7 и 113,8 кв. м. соответственно семьи получили в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Обеспечение комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области». В них созданы все условия для комфортной жизни.

- В первую очередь помогаем нашим многодетным семьям, чтобы они чувствовали себя на родной Белгородской земле уверенными и благополучными, а дети росли в атмосфере уюта и заботы. Новый дом – новая глава в истории каждой семьи. Хочу пожелать новоселам мира, добра, процветания и радостных праздников за общим столом! Берегите друг друга в этих надежных стенах, - пожелал новоселам врио губернатора Александр Шуваев.