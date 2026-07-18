К 70-летнему юбилею парка Ленина в Белгороде открылась фотовыставка «История места»

Фото: @v_v_demidov

Парк Ленина в Белгороде в этом году отмечает 70-летний юбилей. К знаковому событию начала работать фотовыставка «История места». Рядом с фонтанами, танцплощадкой, у входной арки и КЦ «Октябрь» разместили тематические стенды с полупрозрачными снимками парка времен 50-60-х годов.

В рамках масштабной реконструкции была полностью отреставрирована входная арка – объект культурного наследия. Ей вернули исторический облик и воссоздали радиусное ограждение. Установленный в послевоенные годы фонтан «Детский хоровод», который украшал площадь перед КЦ «Октябрь» и впоследствии был утрачен, сегодня преобразился в арт-объект «Хоровод времени» на центральной аллее. Он воплощает переосмысление и напоминание о символичной истории. Также в парк вернули знаменитый фонтан «Кувшинка», воссозданный по архивным фото, но с применением современных технологий.

- Важные для горожан места обрели новую жизнь. Легендарная танцплощадка вновь ждет гостей, работает летний кинотеатр, а скоро появится и новая шахматная беседка, - поделился мэр Белгорода Валентин Демидов.