В больнице Белгорода скончался мужчина, пострадавший при атаке ВСУ месяц назад Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ за прошедшие сутки 69 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области. В результате целенаправленного террористического удара в Белгородском округе погиб мирный житель. Также вчера в больнице скончался мужчина, который был тяжело ранен при атаке дрона ВСУ по грузовику в Шебекинском округе. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы скорбим вместе с вами, - написал врио главы региона в соцсети.

Шуваев также добавил, что за сутки от ударов противника ранения получили еще три человека в Шебекинском округе. Один из пострадавших госпитализирован. Двое других продолжают лечение в амбулаторных условиях.

- Противник совершил три артиллерийских обстрела, а также один раз сбросил взрывное устройство с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений 169 беспилотников сбиты и подавлены, - говорится в сообщении врио губернатора.