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НовостиПолитика18 июля 2026 6:45

В четырех районах Белгородской области дважды за утро объявили ракетную опасность

Жителям необходимо быть предельно осторожными
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

В четырех муниципалитетах Белгородской области утром 18 июля дважды в течение часа объявляли ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги прозвучала в 09:14 и 09:35 на территории Борисовского, Грайворонского, Краснояружского и Ракитянского округов.

В оперативном штабе жителям напоминают, что необходимо быть предельно осторожными. По возможности нужно спуститься в подвальное помещение или подземное пространство. Находясь в помещении, необходимо отойти от окон и переместиться в комнату со сплошными стенами.

Отбой ракетной опасности в муниципалитетах в 09:42.