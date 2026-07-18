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НовостиПолитика18 июля 2026 6:32

Мужчина получил ранения при взрыве дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Бойцы самообороны доставили пострадавшего в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Мужчина получил ранения при взрыве дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Мужчина получил ранения при взрыве дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотник вооруженных сил Украины сдетонировал на территории коммерческого объекта в городе Шебекино Белгородской области утром 18 июля. В результате взрыва ранен мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

При детонации украинского дрона мужчина получил осколочные ранения руки и голени. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной помощи белгородца переведут во вторую городскую больницу Белгорода, где он продолжит лечение.

На месте атаки повреждены навес коммерческого объекта и транспортное средство.