Мужчина получил ранения при взрыве дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Беспилотник вооруженных сил Украины сдетонировал на территории коммерческого объекта в городе Шебекино Белгородской области утром 18 июля. В результате взрыва ранен мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе региона.

При детонации украинского дрона мужчина получил осколочные ранения руки и голени. Бойцы территориальной самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую центральную районную больницу. После оказанной помощи белгородца переведут во вторую городскую больницу Белгорода, где он продолжит лечение.

На месте атаки повреждены навес коммерческого объекта и транспортное средство.