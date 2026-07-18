Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью в ночь на 18 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области. Очередные попытки атаки противника пресекли бойцы противовоздушной обороны в ночь на 18 июля. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, прошедшей ночью ВСУ ударили по территориям 20 регионам страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.