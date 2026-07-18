В Белгороде продолжают капитально ремонтировать путепровод на Михайловском шоссе

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде полным ходом идет капитальный ремонт путепровода на Михайловском шоссе. Подрядчики уже смонтировали пять пролетных строений, и обновили 8 ригелей и 9 стоек. Дальше будут установлены оставшиеся балки. Рабочие проведут гидроизоляцию плиты проезжей части, проведут монтаж деформационных швов, а после уложат два слоя асфальтобетона.

Ежедневно на объекте работают 70 специалистов, задействовано около 10 единиц спецтехники. Работы ведутся без выходных, поскольку реконструкция масштабная, и до конца года необходимо завершить первый этап капремонта на левой половине путепровода. После движение транспорта откроют на обновленной полосе и приступят к работам на второй части. Полностью объект сдадут к концу 2027-го.

Мэр Белгорода Валентин Демидов напомнил, что путепровод был построен в 2002 году, и теперь впервые на нем проводится капитальный ремонт. После окончания работ здесь организуют четыре полосы движения, разделительную полосу, полосы безопасности, а также совмещенные велопешеходные тротуары.

- Этот объект – часть планомерной работы по приведению в порядок городских мостовых сооружений. Ранее завершен капремонт путепровода по улице Студенческая, мостов на Волчанской и Ватутина, - добавил Демидов.