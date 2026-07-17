Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским округом

Фото: Минобороны РФ

Вечером 17 июля над Белгородом и Белгородским округом сработали дежурные средства противовоздушной обороны. Было отражено несколько воздушных целей противника. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле после работы ПВО. На данный момент данных о каких-либо повреждениях не поступало.

Напомним, система оповещения о ракетной опасности была запущена в областном центре, Белгородском и Шебекинском округах в 19:59. В Белгороде и округе прозвучало несколько громких звуков.