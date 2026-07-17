Ракетная опасность объявлена в Белгороде и округе 17 июля

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и округе Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском округе объявили ракетную опасность вечером 17 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 19:59.

Жителей ризывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома, отойдите от окон, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, займите защитное модульное укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Над областным центром слышны громкие звуки. По предварительной информации, по целям противника работают средства ПВО.

Отбой ракетной опасности в 20:10.