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НовостиПолитика17 июля 2026 17:04

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и округе 17 июля

Жителям необходимо срочно пройти в укрытия
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и округе

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и округе

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде и Белгородском округе, а также в Шебекинском округе объявили ракетную опасность вечером 17 июля. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях в 19:59.

Жителей ризывают быть предельно осторожными. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство. Если вы находитесь дома, отойдите от окон, перейдите в комнату со сплошными стенами. Если вы на улице, займите защитное модульное укрытие.

Оставайтесь в безопасном месте, пока не получите сообщение об отмене тревоги.

Над областным центром слышны громкие звуки. По предварительной информации, по целям противника работают средства ПВО.

Отбой ракетной опасности в 20:10.