В белгородском селе Солоти капитально ремонтируют ДК

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В селе Солоти Валуйского округа Белгородской области полным ходом идет капитальный ремонт Дома культуры. Подрядная организация уже обновила кровлю здания и утеплила фасад. Специалисты также заменили все основные инженерные коммуникации, что повысит комфорт и сделает эксплуатацию более безопасной и экономичной.

Большой объем работ выполнен также и внутри здания. Строители уже залили бетонные полы с армированием, возвели новые перегородки, обшили стены гипсокартонном и подготовили потолок под установку системы армстронг. Также в ходе ремонта смонтированы противопожарные и межкомнатные двери.

На сегодняшний день подрядная организация занимается монтажом противопожарной системы и укладывает финальное напольное покрытие.

Напомним, капремонт ДК проводится в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». По завершению работ дети и взрослые сельчане смогут проводить свободное время и заниматься творчеством в современном комфортном здании.