В Белгородской области провели больше 2 000 профилактических мероприятий в области карантина растений

В Белгородской области за первое полугодие специалисты Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, которые отвечают за надзор в области семеноводства, качества и безопасности зерна, безопасного обращения с пестицидами, агрохимикатами, фитосанитарной сертификации и мониторинга, провели больше двух тысяч профилактических мероприятий. В рамках профилактики было объявлено 1 417 предостережений.

Во время 14 обязательных профилактических визитов специалисты Управления также выявили шесть случаев нарушения законодательства. В частности, продукция, которая находилась под карантином, была вывезена за пределы фитосанитарных зон без карантинных сертификатов.

Хозяйствующим субъектам, нарушившим законодательство, были объявлены предостережения.

Так специалисты Россельхознадзора проконтролировали более 83000 т подкарантинной продукции, которая отправляется из Белгородской области на экспорт. Было оформлено 2,953 тыс. фитосанитарных сертификатов.

Основная часть экспортируемой из региона подкарантинной продукции – это соевый шрот, 43,6 тысяч тонн. Его закупили Беларусь, Узбекистан и Азербайджан. В Латвию отправлено 14 000 т соевой оболочки. В Латвию и Беларусь – 12,6 тыс. т подсолнечного шрота. В Китай и Латвию за первое полугодие также отправили 3,9 тыс. т свекловичного жома. Также в Китай экспортировали 2,3 тыс. т рапсового масла, а в Беларусь 1,9 тыс. продовольственной сои.