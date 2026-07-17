В Белгородской области провели больше 150 тренировок по проекту «Дворовый тренер»

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В Ноооскольском округе Белгородской области в рамках государственной программы «Спорт России» проекта «Дворовый тренер» за полтора месяца прошло уже больше 150 тренировок. В муниципалитете действуют восемь городских и четыре сельские площадки, на которых работают 12 тренеров. В занятиях приняли участие уже больше двух тысяч местных юных жителей.

В пресс-службе администрации муниципального образования напомнили, что проект не только помогает подросткам активно проводить время на летних каникулах, а также обеспечивает их безопасность под присмотром профессионалов. На тренировках ребята могут попробовать свои силы и способности в различных видах спорта, найти новых друзей и провести теплые дни с пользой.