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НовостиОбщество17 июля 2026 13:53

В Белгороде полиция привлекла в ответственности проехавшего на «красный» водителя

Выяснилось, что у белгородца уже есть непогашенный штраф за предыдущее нарушение
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

В Белгороде сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга сети Интернет обратили внимание на видеозапись нарушения Правил дорожного движения. На видео было запечатлено, как водитель «ВАЗ 2114» на улице Сумской проехал на «красный» чуть не сбил пешехода.

Правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 19-летний житель Белгородского округа. Выяснилось также, что молодой человек уже имеет неоплаченный административный штраф.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородца составили два административных материла: за проезд на запрещающий сигнал светофора и за неуплату административного штрафа в срок. По первой статье злоумышленник обязан заплатить штраф в полторы тысячи рублей. По второй ему грозит двойной размер непогашенного штрафа или административный арест сроком до 15 суток, или до 15 часов обязательных работ.