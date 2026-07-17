Житель Белгородской области может лишиться свободы за выращивание конопли Фото: "КП" Архив.

Житель села Роговатое Старооскольского округа попал под уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, полиция обнаружила и изъяла по месту жительства 50-летнего белгородца 82 куста конопли. Отмечается, что местный житель раньше уже был судим за аналогичное преступление.

Запрещенные растения росли на клумбах обвиняемого, огороженных автомобильными шинами. На грядках имелись следы культивирования. Санкции уголовной статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. Фигурант находится под подпиской о невыезде.