Предстоящие выходные в Белгородской области пройдут без осадков Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные на территории Белгородской области будет довольно тепло днем и прохладно в ночное время. Существенных осадков не ожидается. И в субботу, и в воскресенье переменная облачность. Ветер переменных направлений не превысит 13 метров в секунду.

В субботу, 18 июля в области температура воздуха ночью составит 8-13 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла. В Белгороде ночью ожидается от 10 до 12 градусов тепла, днем вохдух прогреется до +23… +25 градусов.

В воскресенье, 19 июля в регионе температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов тепла, днем +23… +28 градусов. В областной столице ночью 11-13 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +25… +27 градусов.