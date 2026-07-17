В Белгороде под колесами иномарки пострадал велосипедист

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области

Вчера в Белгородской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали велосипедисты. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе УМВД региона.

По предварительной информации, полудня в Белгороде на улице Щорса 35-летний водитель на «Киа» при повороте направо сбил 38-летнего мужчину, управляющего велосипедом.

В Губкине около пяти часов вечера 37-летний водитель, находившийся за рулем «Лады Гранта» наехал на 40-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

В результате ДТП оба велосипедиста получили травмы.