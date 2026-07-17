В Белгородской области с начала сезона зарегистрировали 1370 укусов клещей Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Белгородской области с 1 марта 1370 жителей обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей, в их числе 378 несовершеннолетних. На данный момент показатель заболеваемости составляет 96 случаев на 100 тысяч населения, что на 5,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В регионе с начала сезона также выявили 28 случаев клещевого боррелиоза. Для сравнения, в 2025 году за этот же период их было 42. Случаев по клещевому энцефалиту не зафиксировано.

В целях профилактики общественные пространства – парки, скверы, пляжи – ежегодно подвергаются акарицидным обработкам. Это позволяет снизить активность клещей. В этом году в регионе было обработано 1 328 га. Из них 70,6 га – территории оздоровительных учреждений.