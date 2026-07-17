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НовостиПроисшествия17 июля 2026 9:20

Белгородка попала на скамью подсудимых за мошенничество при продаже автомобиля

Фигурантке предстоит выплатить уголовный штраф
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородка попала на скамью подсудимых за мошенничество при продаже автомобиля

Белгородка попала на скамью подсудимых за мошенничество при продаже автомобиля

Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы Губкинского округа. Женщину признали виновной в мошенничестве. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленница, зная о том, что у ее родственницы есть законное право на автомобиль стоимостью около полутора миллионов рублей, обманным путем решила продать транспортное средство без ее ведома и присвоить себе все деньги. Она разработала план преступления с неизвестными и продала машину своей знакомой. При этом не упомянула о наличии у родственницы права на это имущество.

Автомобиль в итоге был продан и перерегистрирован на покупательницу. А фигурантка присвоила себе все деньги с продажи.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородке наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.