Белгородка попала на скамью подсудимых за мошенничество при продаже автомобиля Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 52-летней жительницы Губкинского округа. Женщину признали виновной в мошенничестве. Подробности уголовного дела рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что злоумышленница, зная о том, что у ее родственницы есть законное право на автомобиль стоимостью около полутора миллионов рублей, обманным путем решила продать транспортное средство без ее ведома и присвоить себе все деньги. Она разработала план преступления с неизвестными и продала машину своей знакомой. При этом не упомянула о наличии у родственницы права на это имущество.

Автомобиль в итоге был продан и перерегистрирован на покупательницу. А фигурантка присвоила себе все деньги с продажи.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородке наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей.