В Белгородской области опрокинулся «КамАЗ»

В четверг, 16 июля, в селе Беленькое Борисовского округа около девяти часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «КамАЗ». Есть пострадавший. По предварительной информации, 41-летний водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что водитель получил травмы.

Еще одна авария с пострадавшим произошла в Новом Осколе после полуночи. Предварительно установлено, что 30-летняя автомобилистка на «Хендай» выехала на встречную полосу и врезалась в «Ладу», за рулем которой находился 20-летний водитель, а после наехала на опору ЛЭП. В результате ДТП травмы получила 20-летняя пассажирка отечественной легковушки.