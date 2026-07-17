Шуваев проверил ход ремонта поврежденных объектов образования в Белгороде и округе Фото: соцсети Александра Шуваева.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев накануне проехал по учреждениям образования в Белгороде и округе, которые были повреждены в результате атак со стороны ВСУ.

В Белгородском строительном колледже, пострадавшем при ракетном обстреле весной, были серьезно повреждены спортзал и столовая. Необходимо восстановить плиты перекрытия и заменить остекление. Для ускорения темпов работ власти ищут варианты перераспределения финансирования.

В детском саду № 21 «Тридевятое царство», пострадавшем при обстреле ВСУ еще весной 2024-го, восстановительные работы выполнены на 95%. Для завершения работ необходимо дополнительное финансирование.

В селе Беловское в июне из-за детонации пострадала школа имени С. М. Остащенко. Повреждены окна, крыша, фасад и внутренняя отделка нескольких кабинетов. Уже ведутся восстановительные работы. Шуваев поручил завершить работы на всех объектах до 1 сентября.

- На каждом объекте проверил не только ход восстановления, но и то, как организована безопасность детей во время учебного процесса. Укрытия укомплектованы всем необходимым: аптечками, питьевой водой, фонарями. Инструктажи и тренировки с учениками и педагогическим составом проводятся, - отметил врио губернатора.