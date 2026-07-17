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НовостиПолитика17 июля 2026 6:50

Беспилотники ВСУ сбили над Белгородской областью в ночь на 17 июля

По целям противника сработали средства ПВО
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам Белгородской области с помощью беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли бойцы противовоздушной обороны. Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации силового ведомства, в ночь на 17 июля ВСУ ударили по 12 регионам страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также в течение прошедшего дня силы ПВО ликвидировали над 12 территориями РФ 117 вражеских БПЛА самолетного типа.