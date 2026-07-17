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НовостиПолитика17 июля 2026 6:21

ВСУ за сутки 96 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

В результате вражеских атак погибла женщина, еще пять человек получили ранения
Наталия ИЛЮШНИКОВА
ВСУ за сутки 96 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

ВСУ за сутки 96 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 96 раз атаковали территории 16 муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов погибла мирная жительница. Еще пять человек получили ранения, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил пять обстрелов с применением РСЗО и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 153 беспилотника, - добавил врио руководителя региона.