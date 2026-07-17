ВСУ за сутки 96 раз атаковали муниципалитеты Белгородской области Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 96 раз атаковали территории 16 муниципалитетов Белгородской области. В результате нанесенных ударов погибла мирная жительница. Еще пять человек получили ранения, двое пострадавших госпитализированы. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник совершил пять обстрелов с применением РСЗО и артиллерии. Также четыре раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 153 беспилотника, - добавил врио руководителя региона.