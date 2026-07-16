В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников вечером 16 июля

Беспилотная опасность объявлена в Белгороде Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде вечером 16 июля объявили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Система оповещения сработала в областной столице в 20:31 по московскому времени.

Жителям напоминают, что во время тревоги следует быть предельно осторожными и внимательными. Не игнорируйте систему оповещения и сообщения мониторинговых каналов. По возможности оставайтесь дома, а находясь в помещении, не подходите к окнам.

Ранее оперативный штаб Белгородской области также сообщил о беспилотной опасности в Белгородском и Яковлевском, Губкинском и Старооскольском, Краснояружском, Ивнянском, Ракитянском и Прохоровском муниципальных округах.