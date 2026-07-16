Белгородец полгода проведет в исправительной колонии за незаконный сбыт наркотиков Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 24-летнего жителя Валуйского округа. Молодого человека признали виновным в незаконном сбыте наркотических веществ.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в апреле текущего года осужденный у себя дом продал знакомому марихуану за 4000 рублей. Суд приговорил фигуранта к 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Также прокуратура Губкинского округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчине инкриминируют незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических веществ в крупном размере.

По версии следствия, злоумышленник через интернет купил у неустановленного лица наркотическое средство, которое забрал из тайника и хранил при себе. В пресс-службе ведомства уточнили, что при задержании белгородец проглотил полимерный сверток, а после правоохранители доставили его в больницу.

Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.