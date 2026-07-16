Белгородец попался на пьяной езде с поддельными правами

В отношении нарушителя составлено несколько административных материалов и возбуждено уголовное дело Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Инспекторы ДПС в Корочанском округе Белгородской области остановили для проверки документов автомобиль «ВАЗ-2112» 10 июля. За рулем находился 43-летний водитель с явными признаками алкогольного опьянения, однако он пройти медицинское освидетельствование он отказался.

Кроме того, у полицейских вызвало сомнения подлинность предъявленного автомобилистом удостоверения на право управления транспортным средством. Проверка показала, что документ с таким номером принадлежит другому водителю. Правоохранители изъяли удостоверение, а самого горе-водителя отстранили от управления.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что на белгородца составили сразу несколько административных материалов. В их числе, за отказ от медосвидетельствования – штраф в 45 000 рублей и лишение права управления от 1,5 до 2 лет; управление транспортом без документов – штраф 500 рублей; управление технически неисправным транспортом – 500 рублей.

Помимо этого белгородец попал под уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Мужчине грозит до одного года лишения свободы.