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НовостиОбщество16 июля 2026 7:54

В Белгороде за прошедшую неделю довыявили 215 поврежденных жилых объектов

В работе остаются больше 1000 пострадавших от атак ВСУ домов и квартир
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @v_v_demidov

Фото: @v_v_demidov

В Белгороде за прошедшую неделю были дополнительно выявлены повреждения на 215 жилых объектах. Такие цифры после совещания с заместителями и руководителями подразделений озвучил мэр областной столицы Валентин Демидов. За этот же период, по данным градоначальника, было восстановлено два частных дома и 53 квартиры в МКД, которые пострадали в результате атак со стороны ВСУ.

На сегодняшний день в работе остаются 1079 жилых помещений. Всего же с начала специальной военной операции в Белгороде от ударов со стороны противника были повреждены 21 091 квартиры и частных дома. Удалось восстановить уже 20 012 жилых объектов.