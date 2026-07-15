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НовостиОбщество15 июля 2026 8:07

В поселке Разумный Белгородской области проверили качество капремонта

Общественные приемки прошли на улице Восточной
Алексей СЕРГУНИН
Общественные обсуждения итогов капремонта проводятся в нашем регионе с 2022 года.

Общественные обсуждения итогов капремонта проводятся в нашем регионе с 2022 года.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Разумный Белгородской области жители многоквартирных домов №№ 2 и 4 на улице Восточной приняли участие в общественных приемках после завершения капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В доме № 2, в числе прочего, отремонтировали кровлю, обустроили водосточную систему, козырьки подъездов и заменили оконные блоки в местах общего пользования. В доме № 4 подрядная организация выполнила ремонт внутридомовых инженерных систем, кровли, козырьков подъездов и замену оконных блоков.

Дома официально приняты в эксплуатацию. Теперь у подрядчиков начался пятилетний гарантийный срок, в течение которого жильцы могут обратиться в Фонд ЖКХ Белгородской области для устранения выявленных дефектов.

Напомним, что общественные обсуждения итогов капремонта проводятся в нашем регионе с 2022 года.