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НовостиОбщество14 июля 2026 17:01

Полиция отстранила от управления питбайком 13-летнего подростка в Белгородском округе

Несовершеннолетнего могут поставить на учет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Полиция отстранила от управления питбайком 13-летнего подростка в Белгородском округе

Полиция отстранила от управления питбайком 13-летнего подростка в Белгородском округе

Сегодня днем в селе Таврово Белгородского округа сотрудники Госавтоинспекции остановили электропитбайк, которым управлял 13-летний подросток. Правоохранители во время проверки выяснили, что мощность транспортного средства составляет 2500 Вт, для вождения которого требуется водительское удостоверение соответствующей категории. Документов у школьника, в силу возраста, естественно, не было.

Полицейские вызвали на место происшествия родителей мальчика. Материалы по данному факту передадут в комиссию ПДН. Там решится вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание, а также о постановке на учет самого подростка.