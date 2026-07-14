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НовостиПроисшествия14 июля 2026 14:51

В Белгороде росгвардейцы задержали рецидивиста при попытке кражи из супермаркета

Ранее судимый белгородец пытался вынести в рюкзаке детские вещи
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области

В Белгороде сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии пресекли хищение товара из супермаркета, который находится под охраной. Сигнал «тревога», поступивший из торгового центра, принял экипаж группы, находившийся поблизости на маршруте патрулирования. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия, где задержали ранее судимого жителя областного центра. Злоумышленник пытался вынести в своем рюкзаке из торгового зала детские вещи на сумму порядка 8 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении белгородца возбуждено уголовное дело.