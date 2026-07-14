В Белгороде под колеса иномарки попал 11-летний мальчик Фото: "КП" Архив.

В понедельник, 13 июля, в Белгороде около восьми часов вечера под колесами иномарки пострадал несовершеннолетний. Подробности дорожно-транспортного происшествия рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, во внутридомовой территории на улицу Есенина 47-летний водитель за рулем автомобиля «Черри» сбил 11-летнего мальчика. Ребенок получил травмы.

Еще одно ДТП с пострадавшими подростками произошло в селе Русская Халань в Чернянском округе. Предварительно установлено, что около 23:40 18-летний водитель на «ВАЗ-21074» не справился с управлением, и машина слетела в кювет. В результате аварии травмы получили 18-летний и 15-летний пассажиры «семерки».