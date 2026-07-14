Над Белгородской областью уничтожили беспилотники ВСУ в ночь на 14 июля

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению в Белгородской области с применением беспилотников. Очередные попытки атаки противника прошедшей ночью пресекли расчеты противовоздушной обороны. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В заявлении силового ведомства говорится, что в ночь на 14 июля ВСУ ударили по территориям 15 регионов страны, в том числе по Белгородской области, а также по акваториям Черного и Азовского морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 288 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.