За сутки Белгородская область 79 раз подверглась атакам со стороны ВСУ Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 79 раз атаковали территории девяти муниципалитетов Белгородской области. В результате повторных ударов вражеских беспилотников в Грайвороне во время тушения пожара пострадали два сотрудника МЧС. Оба пожарных проходят лечение в стационаре. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

- Противник произвел шесть артиллерийских обстрелов. Также два раза производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной ПВО и всех задействованных подразделений 92 беспилотника сбиты и подавлены, - добавил врио главы региона.