Над Белгородской областью сбили беспилотники ВСУ 13 июля

Фото: Минобороны РФ

Бойцы противовоздушной обороны отразили очередные атаки вооруженных сил Украины над Белгородской областью 13 июля. Противник продолжает наносить удары по гражданским объектам и мирному населению с помощью беспилотников. Подробности рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В силовом ведомстве сообщили, что в течение дня, в период с восьми часов утра до восьми часов вечера ВСУ ударили по территориям 11 регионов страны, в том числе и по Белгородской области, а также по акваториям Азовского и Черного морей. В общей сложности дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.