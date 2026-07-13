Белгородка ударила пенсионерку доской по лицу и попала на скамью подсудимых Фото: "КП" Архив.

В Белгородской области суд вынес приговор в отношении 40-летней жительницы Борисовского округа. Женщину признали виновной в умышленном причинении вреда здоровью пенсионерке. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, что в мае 2026-го злоумышленница, будучи подшофе, приехала в село Головчино, чтобы выяснить отношения с подругой. Между женщинами на улице произошла потасовка. Драку попыталась разнять мать одной из женщин. Фигурантка выхватила из рук пенсионерки деревянную доску и ударила ею 61-летнюю женщину по лицу. У потерпевшей диагностировали перелом костей носа.

С учетом мнения прокурора суд назначил белгородке наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.