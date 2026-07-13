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НовостиПолитика13 июля 2026 10:15

До двух выросло число пострадавших при атаках ВСУ спасателей в Белгородской области

Еще один сотрудник МЧС обратился в больницу за медицинской помощью
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших при атаке FPV-дронов ВСУ в Грайвороне выросло до двух человек. За медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу обратился еще один сотрудник МЧС. Врачи диагностировали пожарному акубаротравму. После оказанной помощи мужчина продолжит лечение в амбулаторных условиях. Об этом сообщили в региональном Оперштабе.

Еще один FPV-дрон сдетонировал на предприятии в селе Красный Октябрь Белгородского округа. В результате взрыва повреждены фасад одного помещения и грузовой автомобиль.

В городе Шебекино после взрыва беспилотника повреждено транспортное средство.

В поселке Ракитное от удара дрона противника повреждена кабина грузового автомобиля. После детонации второго FPV-дрона в населенном пункте повреждено остекление частного дома.

В Грайворон ударил еще один БПЛА – в частном домовладении выбиты окна, посечены крыша, фасад и входная группа.