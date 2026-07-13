В Белгородском округе из-за грозы произошел пожар в жилом доме

Фото: МЧС по Белгородской области

На прошедших выходных в селе Нижний Ольшанец в Белгородском округе произошел пожар в двухэтажном жилом доме. По предварительной информации, возгорание началось из-за разрядов молнии во время грозы.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Белгородской области рассказали, что для тушения пожара привлекли шесть огнеборцев и одну единицу техники. Огонь успел повредить мебель и бытовую технику на кухне на площади 10 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.

В спасательном ведомстве также сообщили, что всего за сутки было зарегистрировано шесть пожаров. Кроме того, подразделения МЧС дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП. Также была ликвидирована граната времен Великой Отечественной войны.