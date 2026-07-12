Под Белгородом легковушка слетела с дороги и врезалась в фонарный столб

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Белгородской области

В Белгородской области в дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель легкового автомобиля. По предварительной информации, вчера, 11 июля, около 05:45 утра на 26 километре автодороги «Белгород - М4 «ДОН» 41-летний водитель, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ 2105» не справился с управлением транспортного средства.

Известно, что машина ехала со стороны города Короча в направлении Белгорода. Транспортное средство слетело с проезжей части и врезалось в опору освещения. В пресс-службе Госавтоинспекции по Белгородской области сообщили, что водитель «пятерки» в результате ДТП получил травмы.